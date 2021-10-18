Астраханец, обокравший хуторянина на 18 млн, получил 7 лет тюрьмы

Суд Новоаннинского района Волгоградской области посадил 43-летнего астраханца на 7 лет в колонию строгого режима за кражу ювелирки стоимостью 18 миллионов рублей. Напомним, преступление произошло в июле 2020 года в уторе Черкесовский. Вор присмотрел дом руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий района, проник в него и выгреб из сейфа деньги с ювелирными украшениями. После этого сложил все в наволочку и закопал неподалеку от автомагистрали.

- Мужчина вину признавал частично, пояснив, что совершил кражу на 8 млн рублей, которые впоследствии проиграл в азартные игры. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Новоаннинскому району ГУ МВД, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.