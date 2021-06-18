Астраханец украл у хуторянина из Волгоградской области 18 миллионов

Год назад, в июле 2020-го, в хуторе Черкесовский Новоаннинского района только и говорили о краже из дома односельчанина: у мужчины взломали сейф с деньгами и украшениями на 18 миллионов рублей. После преступления вор скрылся, спрятав добычу в наволочку и закопав у трассы «Москва - Каспий». Позже мужчина вернулся за украденным, его поймали.

На 53-летнего жителя Астраханской области возбудили уголовное дело по статье «Кража», сопряженная с проникновением. А это до 10 лет тюрьмы плюс штраф в размере миллиона. Однако сам вор отрицает, что стал миллионером.

- Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признает частично, не соглашаясь с размером причинённого ущерба, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе судов Волгоградской области.