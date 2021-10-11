Волгоградский суд рассмотрит дело о растрате 121 миллиона рублей, выданного по нацпроекту «Экология»

Суд в Волгограде рассмотрит дело о хищении 121 млн рублей нацпроекта "Экология". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Громкое дело о хищении денег нацпроекта «Экология» рассмотрит волгоградский суд. Напомним, ранее региональная природоохранная прокуратура совместно с УФСБ России возбудили уголовное дело на директора ООО «ГринЛайт». По контракту 2018 года, его фирма должна была расчистить 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и рекультивировать земли. Общая стоимость договора оценивались в 270 миллионов рублей. Но директор компании хотел получить всё сразу, не дожидаясь окончания работ.

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в августе 2018 года ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» подписала контракт с ООО «ГринЛайт» на ликвидацию 18 несанкционированных свалок в Средней Ахтубе и подготовку участков площадью более 62 га к рекультивации земель. За эти работы по проекту «Чистая страна» подрядчик должен был получить около 270 миллионов рублей. Позже директор фирмы зная, что работы на свалках еще не завершены, представил документы об исполнении контракта. Сумма оплаченных, но не выполненных работ превысила 121 миллион.

К этому преступлению причастен бывший председатель Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. На него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Ему может грозить до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет.