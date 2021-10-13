99,1% жилых домов получают тепло в Волгоградской области

Батареи пока нагрелись не везде. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Волгоградской области набирает обороты, но к теплу пока подключены далеко не все жилые дома и социальные объекты. В полном объеме коммунальную услугу получает в жилой фонд в 27 муниципальных образованиях региона, сообщили в региональном комитете ЖКХ.

- Всего по региону включены в работу 363 муниципальных котельные (99,5%), 65 ведомственных (98,5%) и 1283 автономных (94,6%), - отмечают чиновники.

На сегодня тепло из котельных поступает в 99,1% жилого фонда. Отопление включили более чем в 10,6 тысячи жилых домов. Но проблемы есть и в Волгограде, и в районах. Так, в областном центре судебные приставы в сентябре на два месяца остановили котельную за долги по оплате газа.

Отопление в Волгоградской области на сегодня получают также 97,4% школ, 99,3% детских садов, 98,9% больниц и поликлиник. Правда, в последние дни волгоградцы уже не замерзают в неотапливаемых учреждениях и жилых домах. После старта отопительного сезона в регионе стоит теплая погода.