В Волгограде приставы на 2 месяца остановили котельную на Хорошева

Из-за промедления приставов люди остались без тепла. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Дзержинском районе Волгограда служба судебных приставов на два месяца остановила котельную на улице Хорошева, 8г, которая снабжает теплом и горячей водой три многоквартирных дома. Но сделала это не в июле, а в сентябре, фактически лишив жильцов тепла. В дело вмешалась прокуратура, 12 октября суд вынес решение о возобновлении подачи газа в котельную.

- Дзержинским районным судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме, решение обращено к немедленному исполнению, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По данным прокурорской проверки, котельную остановили по решению Дзержинского районного суда от 9 июля 2021 года. Приставы должны были исполнить его без промедления. Но по факту закрыли котельную на 60 суток лишь два месяца спустя – 10 сентября. В итоге в начале отопительного сезона жильцы трех многоэтажек остались без тепла.

- Прокуратурой внесено представление в адрес руководства службы судебных приставов, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, - добавили в ведомстве.