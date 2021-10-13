Малыш со СМА из Волгоградской области получил укол жизни за 160 миллионов рублей

В семье Ильи Шахова большая радость. Фото: инстаграм

Родители Ильи Шахова из Волгоградской области поделились большой радостью – их малыш наконец получил долгожданный укол жизни. Мальчик с очень редким заболеванием - спинальной мышечной атрофией – 12 октября получил укол самого дорого в мире препарата Золгенсма стоимостью около 160 миллионов рублей. Впереди у него непростой путь к выздоровлению.

- Дорогие наши волшебники, сегодня Илюша получил заветный укол Золгенсма, - написала на своей страничке в соцсетях мама Анастасия. – Совершенно другая реальность в моей голове – нужно время осознать, привыкнуть и выдохнуть. Но ненадолго, нас ждут великие дела.

По словам мамы, Илья сейчас находится под присмотром врачей и чувствует себя хорошо. Малышу приходится не просто, но он получил шанс на новую жизнь.

Семья Шаховых собрала более двух миллионов долларов на укол жизни для своего малыша с СМА. Фото: инстаграм

- Всех причастных к этому чуду я поздравляю от всей души, вы люди с великим сердцем! – делится эмоциями мама.

Напомним, страшный диагноз мальчику из Фролово поставили чуть больше года назад. Собирали деньги на укол Илюше всем миром. За это время вера в лучшее не раз сменялась отчаянием. Сбор для волгоградского «смайлика» завершился в начале августа. В Ильин день на счет Шаховых перевели более 70 миллионов рублей. Имя «волшебника» называть не стали.

Напомним, в Волгоградской области Илья Шахов – не единственный ребенок, у которого диагностировали СМА. Свой укол жизни уже получил Артем Сармашов. В Волжском еще ждет своего ангела-хранителя Вадим Сорокин. Реквизиты для помощи вы найдете здесь.