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Общество12 октября 2021 16:19

В Волгограде мужчину, вылившего в Вечный огонь спиртное, арестовали на 10 суток

Такое решение принял суд
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Жителя Калмыкии суд наказал арестом на 10 суток

Жителя Калмыкии суд наказал арестом на 10 суток

Фото: Алексей ФОКИН

Центральный районный суд Волгограда привлек к ответственности жителя Калмыкии, который вылил спиртное в Вечный огонь на Аллее Героев. Безрассудный поступок мужчины попал на камеры видеонаблюдения. Суд наказал 35-летнего Утнасуна Нюрюпова арестом на 10 суток. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - уточнили в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, житель Калмыкии подошел к Вечному огню днем 10 октября и начал выливать в символ памяти защитников Сталинграда спиртное. Безрассудный поступок мужчины попал на камеру видеонаблюдения. Гостя Волгограда задержали сотрудники ППС.

Житель Калмыкии вылил алкоголь в Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде
35-летний житель Республики Калмыкия в состоянии опьянения выливал спиртное в Вечный огонь в Центре Волгограда. Позже его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области