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Происшествия11 октября 2021 12:55

Волгоградские полицейские арестовали жителя Калмыкии, вылившего спиртное в Вечный огонь

Гостю города-героя может грозить уголовное наказание за преступление
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Жителя Калмыкии задержали в Волгограде за осквернение Вечного огня на Аллее Героев. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Жителя Калмыкии задержали в Волгограде за осквернение Вечного огня на Аллее Героев. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вчера, 10 октября, в Волгограде случилось новое происшествие с Вечным огнём на Аллее Героев. Житель Калмыкии вылил в символ памяти алкоголь. Это попало на камеры видеонаблюдения в Центральном районе. Ранее судимого преступника задержал наряд ППС. На жителя соседней республики могут возбудить уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, гость города из Калмыкии в состоянии опьянения сидел возле Вечного огня на Аллее Героев. Затем 35-летний задержанный начал периодически выливать в памятник у братской могилы спиртной напиток. Мужчину задержали патрульные и отвезли в отделение полиции. На жителя Калмыкии составили административный протокол, сейчас его рассматривает суд. Кроме того, полиция проводит доследственную проверку – решается вопрос о возбуждении уголовного дела за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. По этой статье задержанному может грозить штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

Житель Калмыкии вылил алкоголь в Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде
35-летний житель Республики Калмыкия в состоянии опьянения выливал спиртное в Вечный огонь в Центре Волгограда. Позже его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Напомним, Вечный огонь на Аллее Героев оскверняют не впервые. В январе 2013 года гражданин Египта справил нужду в символ вечной памяти о погибших воинах на полях Великой Отечественной войны. Суд отправил его в тюрьму на 1,5 года. В октябре 2019 года молодые люди из Дагестана заплевали Вечный огонь семечками. В апреле того же года житель Екатеринбурга от горящего пламени решил нагреть кружку, его увезли в психиатрическую больницу. В апреле этого года нетрезвый житель Иловли попытался прикурить сигарету от памятника в центре Волгограда, у него под рукой не оказалось зажигалки. Ту же попытку предпринял 29-летний житель Дзержинского района: в июне 2021 года он захотел прикурить от Вечного огня, а его друг снял это на видео и выложил в Интернет. Так полицейские и нашли преступника.