Волгоградские полицейские арестовали жителя Калмыкии, вылившего спиртное в Вечный огонь

Жителя Калмыкии задержали в Волгограде за осквернение Вечного огня на Аллее Героев. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вчера, 10 октября, в Волгограде случилось новое происшествие с Вечным огнём на Аллее Героев. Житель Калмыкии вылил в символ памяти алкоголь. Это попало на камеры видеонаблюдения в Центральном районе. Ранее судимого преступника задержал наряд ППС. На жителя соседней республики могут возбудить уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, гость города из Калмыкии в состоянии опьянения сидел возле Вечного огня на Аллее Героев. Затем 35-летний задержанный начал периодически выливать в памятник у братской могилы спиртной напиток. Мужчину задержали патрульные и отвезли в отделение полиции. На жителя Калмыкии составили административный протокол, сейчас его рассматривает суд. Кроме того, полиция проводит доследственную проверку – решается вопрос о возбуждении уголовного дела за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. По этой статье задержанному может грозить штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

Напомним, Вечный огонь на Аллее Героев оскверняют не впервые. В январе 2013 года гражданин Египта справил нужду в символ вечной памяти о погибших воинах на полях Великой Отечественной войны. Суд отправил его в тюрьму на 1,5 года. В октябре 2019 года молодые люди из Дагестана заплевали Вечный огонь семечками. В апреле того же года житель Екатеринбурга от горящего пламени решил нагреть кружку, его увезли в психиатрическую больницу. В апреле этого года нетрезвый житель Иловли попытался прикурить сигарету от памятника в центре Волгограда, у него под рукой не оказалось зажигалки. Ту же попытку предпринял 29-летний житель Дзержинского района: в июне 2021 года он захотел прикурить от Вечного огня, а его друг снял это на видео и выложил в Интернет. Так полицейские и нашли преступника.