В Волгограде появилась мемориальная доска на доме первого волгоградского губернатора

Табличку открыли в день рождения Ивана Шабунина. Фото: администрация Волгограда.

9 октября на фасаде дома №2 по улице Чуйкова появилась мемориальная доска, коротая гласит, что в этом доме 1976 по 2000-й годы жил глава администрации Волгоградской области Иван Шабунин. Открытие доски провели в торжественной обстановке с участием семьи Шабунина, представителей мэрии и областной администрации. Приурочили это событие к дню его рождения: родился Иван Петрович в этот день 86 лет назад.

На церемонию пригласили и представителей ветеранских организаций, и тех, с кем работал Иван Шабунин, а жизненный путь у первого волгоградского губернатора был очень богатый. Начинал карьеру он в планово-экономической службе Урюпинского района и поднялся до главы администрации Волгоградской области. В мэрии отмечают, что в годы работы Ивана Шабунина на посту главы региона было положено началу строительству мостового перехода через Волгу, при его участи построен кардиоцентр, в 2005 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Умер Иван Шабунин в 2006 году.