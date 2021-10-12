В Волгоградской области за сутки госпитализировали антирекордное число пациентов с коронавирусом

Волгоградцы с ковидом госпитализируются со средней и тяжелой формой заболевания Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Снова был зафиксирован максимум по числу новых заразившихся – заразились 373 жителя. Также за последние сутки был установлен антирекорд по количеству госпитализированных в ковидные госпитали. В инфекционные стационары попали 647 волгоградцев, рассказал на брифинге оперативного штаба заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- В стационары у нас поступают пациенты со средней и тяжелой формой. Такое количество госпитализации впервые за весь период пандемии. Год назад в пик мы говорили о госпитализации 500 человек в сутки.

На сегодняшний день с коронавирусом в больницах области находятся 6650 пациентов, в реанимации – 392 волгоградца. Всего в регионе функционируют 30 инфекционных госпиталей, в которых были развернуты 7228 коек.