Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 октября: регион обновил максимум по заболевшим

В ковидных больницах более шести тысяч пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области с 12 октября 2021 года вновь введен режим самоизоляции для пенсионеров. Власти считают эту меру необходимой. За прошедшие сутки вновь побит рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, тесты подтвердили COVID-19 у 373 человек. Общее число заразившихся волгоградцев перевалило за 96,4 тысячи человек. Вакцинация обороты не набирает, хотя уже с 18 октября начнут действовать новые ковидные ограничения. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 октября 2021 года.

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За прошедшие сутки в регионе подтвердили 22 смерти от коронавируса и его осложнений. В целом за полтора года ковид убил 3057 волгоградцев, почти треть из них скончались в августе 2021 года.

Каждый в «скорую помощь» поступает 2,5 тысячи вызовов, до пандемии коронавируса в сутки было около 900 звонков. В ковидных госпиталях около 6,3 тысячи пациентов, большинство из них находятся на кислороде. Выздоровели и выписались за последние сутки 329 переболевших ковидом, всего за время пандемии – 87,5 тысячи человек.

На сегодня ситуация с коронавирусом в целом по стране примерно такая же. За сутки более 28 тысяч заразившихся и 973 смерти. Волгоградская область остается в топ-15 регионов с самой напряженной обстановкой.

Напомним, с 18 октября 2021 года невакцинированные и не переболевшие коронавирусом в Волгоградской области не смогут заниматься спортом, поплавать в бассейне, сходить в кино, в музей, на концерт и в театр. Закроют для этой категории и салоны красоты, солярии и фитнес-центры (подробности).