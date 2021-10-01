На «Красный Октябрь» в Волгограде пришел новый управляющий директор

Константин Волков в металлургии работает давно. Фото: сайт ВМК.

Кадровые перестановки произошли на предприятии «Красный октябрь» в Волгограде. В пятницу, 1 октября пресс-служба металлургического комбината объявила о назначении на должность нового управляющего директора завода Константина Волкова. Его уже представили коллективу. На этом посту он сменил Владимира Шилина.

Задачей нового управленца будет наращивать объемы производства, повышать работоспособность оборудования. Стоит ли задача наконец-то запустить систему газоочистки на заводе, в релизе компании не сообщается. Напомним, это волгоградский губернатор вместе с конкурсным управляющим завода Сергеем Харченко обещали сделать еще 2 года назад, но газоочистка так и не работает. Сергея Харченко конкурсным управляющим завода осенью 2018 года назначил арбитражный суд после того, как ВМК «Красный октябрь» признали банкротом. На сайте комбината он до сих пор числится руководителем.

Нового директора Константина Волкова на предприятии характеризуют как опытного управленца, не первый день работающего в металлургической отрасли и хорошо знающего свое дело. Ранее он работал на руководящих должностях на другие предприятиях, входящих в трубные холдинги страны и на Магнитогорском металлургическом комбинате.