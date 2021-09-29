Две женщины скончались после отравления грибами в Волгоградской области

Первую смерть от отравления грибами зафиксировали в Волгоградской области. Фото: АВО

Первые смерти из-за отравления грибами зафиксировали в Волгограде 29 сентября. Ночью в реанимации больницы скорой помощи №25 скончалась жительница Калача-на-Дону. В понедельник до госпитализации по этой же причине скончалась её мать. Вчера «КП-Волгоград» стало известно о восьмерых пациентах, которых госпитализировали с отравлением грибами 27 сентября, двоих поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, погибшую жительницу Калача-на-Дону накануне привезли в больницу с симптомами отравления грибами вместе с братом. Её отправили в реанимацию. В понедельник, 27 сентября, до госпитализации по этой же причине скончалась мать волгоградцев.

За прошедшие сутки с симптомами отравления грибами в больницу положили еще четверых жителей Волгоградской области. В профильном комитете уточнили, что среди пациентов – трёхлетний ребёнок.

Медики напоминают, даже условно-съедобные грибы могут вызвать отравление, если они обработаны и приготовлены неправильно. Они могут спровоцировать острый гастроэнтерит – воспаление желудка и тонкого кишечника. Особенно опасно отравление грибами для беременных: яды могут проникать через плаценту и оказывать действие на ребёнка. Также этот продукт не рекомендуют есть детям до 8 лет, кормящим мамам и людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку грибы трудно перевариваются и могут спровоцировать обострение хронической болезни.