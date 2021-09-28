Восьмерых волгоградцев спасают врачи после отравления грибами

Восьмерых волгоградцев в состоянии от средней тяжести до крайней спасают после отравления грибами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Только за один день, 27 сентября, восьмерых волгоградцев госпитализировали после отравления грибами. Их привезли в больницу скорой помощи №25 из разных районов области. Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, двое пациентов находятся в реанимации.

В профильном комитете уточнили, что жители Волгоградской области попавшие в больницу собирали грибы самостоятельно. Состояние двух пациентов оценивают как крайне тяжелое, их поместили в отделение реанимации. Шестеро волгоградцев находятся в токсикологии, среди них – 9-летний ребенок и его мама. Врачи оценивают их состояние от средней тяжести до тяжелого, рассказали в облздраве.

На прошлой неделе «КП-Волгоград» сообщало о шестерых пенсионерах, которые также отравились грибами, собранными самостоятельно. Их доставили в больницу скорой помощи №25 с симптомами гастроэнтероколита. Но их состояние не характеризовали, как крайне тяжелое и позже выписали.