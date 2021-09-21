Шестеро пенсионеров отравились грибами в Волгограде

Сезон тихой охоты традиционно начался с отравлений грибами в Волгоградской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в волгоградскую больницу скорой помощи №25 доставили четверых пожилых жителей с симптомами гастроэнтероколита. За 9-11 часов до этого две семейные пары ели солёные поддубовики, которые они собрали в начале сентября в Среднеахтубинском районе. Позже еще двух волгоградцев старше 60 лет привезли с подобными симптомами. При этом медики отмечают, что отравление грибами для людей преклонного возраста может быть опаснее, чем для остальных пациентов.

Как сообщили в облздраве, часть пациентов уже выписали, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Все пенсионеры употребляли в пищу грибы, которые собрали самостоятельно в Волгоградской области и которые не казались им опасными. Но дело в том, что даже съедобные грибы могут вызвать отравление, если их неправильно готовили или хранили.

Отравление грибами проходит со стандартными симптомами, которые проявляются через 1-4 часа: тошнота, рвота, жидкий стул и температура. Несмотря на то, что отравление этим продуктом протекает намного тяжелее других пищевых недомоганий, пациент обычно выздоравливает через сутки. Но грибы, в которых есть смолоподобные вещества, могут вызвать острый гастроэнтерит – воспаление желудка и тонкого кишечника.

Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких медики запрещают собирать грибы около дорог, промышленных предприятий, заводов. Не стоит брать незнакомые грибы, старые, червивые и дряблые. Сразу после сбора продукт нужно тщательно перебрать, пересортировать и в этот же день обязательно приготовить. Также специалисты запрещают пользоваться алюминиевой или оцинкованной посудой для хранения грибов, мариновать и солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. И, конечно, не стоит приобретать грибы в любом виде в местах несанкционированной торговли.

При покупке грибов в магазинах и супермаркетах внимательно рассмотрите упаковку с грибами: они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

В комитете здравоохранения Волгоградской области напомнили, что отравление грибами особенно опасно при беременности: яды могут проникать через плаценту и оказывать действие на ребёнка. Из-за того, что грибы трудно перевариваются их также не рекомендуют есть и кормящим женщинам, детям до 8 лет и людям с заболеваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и др.). В таких случаях употребление грибов может спровоцировать обострение хронического заболевания.