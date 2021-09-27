Виталий Лихачев станет Почетным гражданином Волгограда

Экс-мэру подарили букет. Фото: АВО

27 сентября гордума Волгограда приняла отставку теперь уже экс-мэра Виталия Лихачева. Вместе с мандатом депутата Госдумы РФ бывший градоначальник получил благодарность и цветы от губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, а вскоре получит и звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, глава региона поддержал предложение ветеранов, городской Общественной палаты и депутатского корпуса.

- Хочу поблагодарить Виталия Викторовича за значительные результаты и эффективность работы в должности главы города по комплексному развитию Волгограда, за вклад в развитие всей Волгоградской области, за неравнодушное отношение к городу, к жителям города-героя и порученному делу, - заявил на совещании губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона отметил вклад Виталия Лихачева в развитие городской инфраструктуры, благоустройства и проведение таких масштабных мероприятий, как ЧМ-2018 по футболу, юбилеи Победы и строительство собора Александра Невского, и пожелал успешной работы на новом поприще.