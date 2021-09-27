Мэр Волгограда Виталий Лихачев ушел в отставку

Виталий Лихачев теперь будут работать в здании на Охотном ряду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За первые шесть месяцев этого года из нашего региона уехали 27 тысяч человек. Многие – в поисках новой работы. А теперь работать в столицу уезжает даже мэр. В понедельник, 27 сентября Волгоград остался без градоначальника – Виталий Лихачев сложил с себя полномочия главы администрации. В 14.30 в гордуме Волгограда началось заседание, где депутаты должны принять отставку главы города и отпустить его в нижнюю палату российского парламента. Напомним, Лихачев победил на сентябрьских выборах в Госдуму и, в отличие от губернатора Андрея Бочарова, не стал отказываться от мандата.

Лихачева на должность мэра назначили три года назад - в сентябре 2018 года. Депутаты гордумы выбирали его тайным голосованием из нескольких кандидатур: стать главой города хотели также студентка Анна Манчуковская, сотрудник мэрии Михаил Гайворонский и бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков. Они дошли до финала. Но никаких сюрпризов не произошло - на выборах Лихачева победил Лихачев.

Два года до этого назначения Виталий Лихачев тоже занимал пост градоначальника Волгограда, но работал в должности сити-менеджера и решал хозяйственные вопросы, политикой заведовал глава города Андрей Косолапов.