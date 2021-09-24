На юге Волгограда в субботу пройдет горчичный фестиваль

Гостей фестиваля научат добывать масло из горчицы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гастрономические фестивали на любой вкус ждут волгоградцев в эти выходные. Тех, кто любит вино, ждут в Дубовском районе, а тех, кто все блюда приправляет горчицей и горчичным маслом – в Красноармейском. На юге Волгограда в музее «Старая Сарепта» в субботу, 25 сентября пройдет праздник «Сарепта – Горчичная столица». Гостям расскажут и покажут, как издавна выращивали горчицу, что из нее делали и научат отжимать горчичное масло на ручном прессе XVIII века.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, каждый час с 16.30 до 19.00 гости смогут стать участниками интерактивных программ для детей и взрослых. Для этого нужно предварительно забронировать себе место в группе по телефонам: 8(8442)67-33-02, 8-927-511-67-49.

А с 16.00 до 19.00 во дворе Дома Гольдбаха пройдет концерт на открытом воздухе, вход на который свободен для всех желающих. Там будут работать тематические площадка и ярмарка ремесленников, а гостям предложат поучаствовать в конкурсах и викторинах.

Праздник осени в Сарепте проходит уже в шестой раз, он стал традиционным и ежегодным. За это время его посетили более 50 тысяч человек.