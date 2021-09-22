Куда пойти в Волгограде: спектакли, концерты и гастрономический фестиваль

Музыкальный театр приглашает на оперетту с вековой историей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские театры открыли сезон с аншлагом. Места на балет, концерты и спектакли раскупают не только давние почитатели культуры и искусства, но и молодежь, которая получила «Пушкинскую карту». В этом году молодые люди от 14 до 22 лет включительно лет могут потратить 3 тысячи рублей от государства на билеты в музеи, театры, галереи и филармонии. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить и что посмотреть в Волгограде в конце сентября 2021 года.

«Времена года»

Царицынская опера приглашает волгоградцев на театрализованный концерт, в котором прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди и цикл фортепианных пьес Модеста Мусоргского «Картинки с выставки». В постановке задействованы оркестр и балет театра, а также картины из музея Машкова.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-94; 26-79-98; 8-988-007-88-30, билеты онлайн - tzaropera.ru. 24 сентября в 18.30. Билеты: от 200 руб. 6+

Орган, «День музыки» и юбилей оркестра

Волгоградская филармония 23 сентября открывает органный сезон. В программе - произведения Баха, Букстехуде, Дакена и других композиторов в исполнении органиста Калининградского кафедрального собора Мансура Юсупова.

Оркестр русских народных инструментов имени Калинина 25 сентября отметит на сцене свой 25-летний юбилей. В праздничном концерте прозвучит музыка в разных жанрах и направлениях. На сцену выйдут солисты-вокалисты Наталья Долгалева (народный вокал), Алексей Шапошников (тенор) и Елена Плешакова (сопрано). Специальный гость - двукратный чемпион мира по аккордеону Александр Поелуев (Ростов-на-Дону), а также лауреаты различных конкурсов Людмила Попова (домра), Петр Рябов (балалайка), Сергей Хлынов (флейта Пана) и Дмитрий Аствацатуров (саксофон).

С 26 сентября по 10 октября в филармонии пройдет фестиваль «День музыки», второй его площадкой станет музей-заповедник «Старая Сарепта». Волгоградцы услышат музыкантов с мировым именем. Так, 26 сентября с ВАСО выступит молодой талантливый пианист из Москвы Арсений Тарасевич-Николаев. В программе – музыка Брамса и Рахманинова.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т. (8442) 38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru.

23 сентября в 18.30 – открытие органного сезона. Билеты: 200 - 600 руб. 6+

25 сентября в 17.00 – юбилейный концерт «Нам 25!». Билеты: 300 - 800 руб. 6+

26 сентября в 17.00 – открытие сезона и фестиваля. Билеты: 200 - 800 руб. 6+

Оркестр русских народных инструментов имени Калинина отметит на сцене свой 25-летний юбилей. Фото: ВОФ

«Сарафановы»

Один из старейших молодежных театров страны Иркутский театр юного зрителя имени Александра Вампилова приехал с «Большими гастролями». На сцене Волгоградского ТЮЗа взрослому зрителю представит спектакль «Сарафановы». Это история о том, как два молодых человека почти случайно оказались в глухом пригороде.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, сайт tuz-volgograd.ru. 24 и 30 сентября в 18.30. Билеты: 200 – 400 руб. 16+

«Опера нищего»

НЭТ откроет 33-й сезон в конце сентября премьерной постановкой «Оперы нищего» по пьесе Джона Гея. В программе «Пушкинской карты» этого спектакля нет, но на выбор для молодежи в октябре театр представит 14 других. Откроют список драма «Цареубийцы» и комедия «Проделки Скапена».

НЭТ, ул. Мира, 5, т. Билеты онлайн - net-volgograd.ru. Премьера! 30 сентября и 1 октября в 19.00. Билеты: 100 – 2000 руб. 18+

«Марица»

Музыкальный театр 26 сентября приглашает на оперетту с вековой историей. Волгоградцам покажут романтичную и страстную «Марицу» Имре Кальмана. Главные герои с огоньком преодолеют череду взаимных обид и нелепых совпадений.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т.: (8442) 38-30-68, билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru. 26 сентября в 17.00. Билеты: 350 - 700 руб. 12+

"Марица". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Горчичный фестиваль

В субботу, 25 сентября в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет праздник осени - VI Горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта – Горчичная столица». Каждый час с 16.30 до 19.00 гостей ждут экскурсии и интерактивные программы, в 17.00 и в 19.00 пройдут концерты необычных музыкальных инструментов «Звуки звезд» (по билетам и предварительной брони). И во дворе Дома Гольдбаха с 16.00 до 19.00 устроят концерт на открытом воздухе. Здесь также будут работать интерактивные площадки, в программе - конкурсы, викторина и ярмарка ремесленников. Запись на экскурсии и программы: 8(8442) 67-33-02, 8-927-511-67-49.

«Дубовская Лоза»

В Дубовке в эту субботу День города отметят гастрономическим фестивалем урожая винограда «Дубовская Лоза», который объединит гастрономические удовольствия, творчество и отдых. С 10 до 12 часов на главной городской площади будут работать различные площадки. Гостей ждут выставки, концерт, дегустации и мастер-классы, продукция фермеров, сыроваров и виноделов, фуд-зона, детские площадки и ярмарка мастеров. Также можно посетить с экскурсией винодельни Гусевых и «Покровская», посмотреть «Виноградный забег» (запись на самих винодельнях). А в 19 часов начнется праздничный концерт, ярким финалом которого станут световое шоу и танцевальный марафон.

Дубовка, Центральная площадь. 25 сентября с 10.00 до 21.00.