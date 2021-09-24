Ночью в центре Волгограда сломали 118 электросамокатов

Неизвестные повредили 118 электросамокатов за ночь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 23 сентября, в полицию Центрального района Волгограда обратился специалист по безопасности фирмы Urent, занимающейся прокатами электросамокатов. Этот транспорт пользуется популярностью во многих городах России, город-герой не стал исключением: электросамокаты можно взять в аренду чуть ли не на каждом шагу. Но кто-то решил навредить организации и вывел из строя сразу 118 единиц. Самокаты стояли в разных местах.

Выехавшие на место полицейские обнаружили, что у элетросамокатов поломаны все рычаги управления. Теперь они непригодны для использования. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, неизвестные совершили порчу имущества в ночь с 22 на 23 число.

Пока хулиганов не поймали, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили в областном Главке.

Напомним, в июне на улице Чуйкова №4 у здания музыкального театра между двумя мужчинами произошел конфликт с травматическим пистолетом и ножом. Поймали виновника через несколько дней. Спустя время полицейские изъяли элетросамокаты в рамках расследования уголовного дела. Предварительно, конфликт возник из-за проката транспорта.