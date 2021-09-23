В Волгограде сварят рельсы для бесшумного хода скоростного трамвая

Уже скоро движение трамвая станет бесшумным. Фото: Эдуард Пальгунов

23 сентября администрация Волгограда объявила о том, что в ходе аукциона определили подрядчика для дальнейшей реконструкции линии скоростного трамвая. Фирма «Стройхим» займется сваркой уже уложенного нового рельсового полотна. Благодаря особенной технологии после этого скоростной трамвай будет ходить бесшумно. Мэрия обещает, что работы никак не помешают пассажирам.

На первом этапе реконструкции линии СТ ресошпальную решетку заменили на участке от ВГТЗ до станции «Завод Баррикады». Фирма "Стройхим" сварит стыки на всем протяжении наземного участка трамвайной линии. Делать это рабочие будут во время технологических перерывов, поэтому расписание движения транспорта останется прежним.

Станут лучше спать и жильцы домов, вблизи которых проходит трамвайный путь.

- Рабочим предстоит установить через каждые 500 метров температурные компенсаторы. В результате образуется практически бесшовное соединение рельсов. Это обеспечит плавный ход и возможность движения трамвайных поездов с более высокой скоростью, - говорят в мэрии. То есть трамваи смогут двигаться быстрее на 20%. Чиновники уточняют, что после реконструкции по таким рельсам смогут ходить самые современные вагоны, покупка которых уже давно в планах у городских властей.

Всего с начала работ подрядчик смонтировал более 7 километров контактной сети, установил 77 новых опор, обновил три остановочные площадки, один автомобильный переезд с резинокордовым покрытием и два пешеходных перехода. Полная реконструкция подразумевает замену рельсошпальной решетке на 21 километре пути – от Тракторного до въезда в тоннель на Землянского. Напомним, С 1 сентября мэрия возобновила движение транспорта в прежних границах, до этого люди почти год ездили с пересадками.