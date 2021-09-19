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Политика19 сентября 2021 14:34

На избирательном участке в Волгограде аннулировали 14 бюллетеней

На них были проставлены отметки за одну из политических партий
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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В Волгоградской области процедура выборов депутатов Государственной думы не обходится без нарушений. Так накануне, 18 сентября, на УИКе №311 Ворошиловского района Волгограда были обнаружены 14 неиспользованных бюллетеней, на которых были проставлены отметки ща одну из партий. Нарушение выявили члены избирательного участка. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном избиркоме, в соответствии с законодательством комиссией было принято решение о признании данных бюллетеней недействительными.

Информация об этом была направлена в полицию, которая будет принимать дальнейшее решение по факту нарушения. В избиркоме не уточнили, за какую именно из партий были проставлены отметки.

Сегодня также стало известно о том, что член участковой избирательной комиссии №515 Кировского района расклеивала у подъезда многоквартирного дома плакаты с агитацией.