В Волгограде члена УИКа поймали за агитацию у подъезда многоэтажки

Фото: Избирательная комиссия Волгоградской области

В Волгограде пресекли незаконную агитацию члена участковой избирательной комиссии №515. Девушка расклеивала у подъезда многоквартирного дома в Кировском районе плакаты за одного из кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Как рассказали «КП-Волгоград» в Избирательной комиссии Волгоградской области, факт агитации зафиксировали с помощью фото- и видеофиксации председатель и зампредседателя УИКа.

- Пресечено нарушение избирательного законодательства со стороны члена УИК №515 с правом совещательного голоса от политической партии «Яблоко», который расклеивал плакаты, содержащие агитацию за кандидата в депутаты Государственной Думы восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Справедливая Россия – За правду» по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 82 Калашникова Д.В., на фасадах зданий, - отметили в избиркоме.

Агитация в дни проведения выборов запрещена. За нарушение предусматриваются штрафы. На место, где проходило расклеивание плакатов, приехали полицейские.