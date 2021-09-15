Волгоградке грозит 2 года тюрьмы за мошенничество с сертификатом о вакцинации от COVID-19

Уголовное дело передали в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая решила заработать на продаже сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. 34-летняя безработная местная жительница предложила за 3 тысячи рублей получить справку без прохождения медицинской процедуры. К ней обратился 50-летний мужчина, который передал необходимую сумму. Однако женщина не сделала обещанного сертификата, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- Обвиняемая созналась в содеянном, пояснив, что не намеревалась выполнять свои обязательства, поскольку не имела такой фактической возможности, - отметили в региональном Главке МВД.

Дознаватели отдела полиции № 7 Управления МВД России по Волгограду завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Покушение на мошенничество». Его материалы были переданы в Кировский районный суд. Волгоградке грозит до двух лет лишения свободы.