Безработную волгоградку поймали за обещание сделать сертификат о вакцинации от коронавируса

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградские полицейские задержали 34-летнюю женщину, которая предлагала сделать сертификат о вакцинации от коронавируса без прохождения процедуры. Стоимость услуги она оценила в 3 тысячи рублей. на предложение безработной волгоградки откликнулся 50-летний мужчина. Он передал ей нужную сумму. Но медицинского документа он не дождался. Мошенница не сделала обещанного, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

На допросе волгоградка пояснила полицейским, что она не смогла бы сделать сертификат о вакцинации, так как в данный момент нигде не работает. За мошенничество на подозреваемую дознаватели возбудили уголовное дело. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, уголовная ответственность грозит продавцам и покупателям поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.