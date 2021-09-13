В Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за столкновения двух судов на Дону

Кадр с видео Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

В Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за столкновения двух теплоходов на Дону. Происшествие случилось 1 сентября на 2664-м километре Волго-Донского судоходного канала имени Ленина в Калачевском районе. Напротив поселка Приканальный на главном судовом ходу друг в друга врезались «Альфа Гермес» и «Ростов Великий». Это случилось из-за нарушения правил плавания судов по внутренним водным путям. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, оба судна получили значительные механические и технические повреждения.

Стоимость ремонта обоих теплоходов превысила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Следователь Волгоградского следственного отдела на транспорте осмотрел место происшествия, теплоходов, допросил их капитанов, членов экипажей. Устанавливается все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба», продолжается.