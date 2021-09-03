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Происшествия3 сентября 2021 13:07

В Волгоградской области на Дону столкнулись 2 судна

Следственный комитет начал проверку
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

В Волгоградской области началась доследственная проверка из-за столкновения двух судов. Инцидент произошел вечером 1 сентября на 2664-м километре Волго-Донского канала имени Ленина. Сухогруз «Альфа Гермес» и судно «Ростов Великий» столкнулись правыми бортами. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следователи осмотрели место, где произошел инцидент, и сами судна. Были опрошены члены экипажей, очевидцы.

- Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и ущерба, - отметили в следственном управлении на транспорте.