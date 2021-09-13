Расстрелявшему компанию рыбаков волгоградцу дали 15 лет

Калачевский районный суд приговорил 42-летнего жителя Волгоградской области к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство дух лиц: мужчина расстрелял компанию рыбаков. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Сам инцидент случился еще в июне 2020 года на берегу реки Дон. Осужденный поругался с отдыхающими и после словесной ссоры схватился за ружье. Одного, 43-летнего, убил на месте, нескольких госпитализировали с ранениями.

- Незамедлительо прибывшие по вызову потерпевших сотрудники полиции обнаружили стрелка спящим в автомобиле одного из выживших. При нем находилось ружье, - рассказали в следкоме.

Отметим, что до этого преступления мужчина уже был судим.