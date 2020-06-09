2020-06-09T16:56:41+03:00
Происшествия

Один погиб, двое в больнице: волгоградец расстрелял трех рыбаков

Пьяный мужчина спровоцировал конфликт и устроил расправу
Юлия Данильченко
Поделиться:
Москвичей госпитализировали, за их жизни борются врачи.Москвичей госпитализировали, за их жизни борются врачи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел накануне, 8 июня, на берегу реки Дон в Калачевском районе: 41-летний волгоградец расстрелял трех рыбаков из ружья. В итоге один мужчина скончался на месте, а двоих успели госпитализировать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за «покушение на убийство более двух лиц». Как оказалось, рецидивист уже сидел за подобные преступления. Сейчас он дает показания следователям.

Известно, что подозреваемый приехал к реке пьяным и вступил в конфликт с рыбаками. Двое оказались москвичами, а один из Светлоярского района.

- После словесной перепалки злоумышленник уехал, но вскоре вернулся с пятизарядным охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Погиб житель Волгоградской области.

- Фигурант преступления задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проголосовать за или против перевода стрелок волгоградцы смогут даже на дому
Один погиб, двое в больнице: волгоградец расстрелял трех рыбаков
Волгоградские власти заказали 14 тысяч щитов для членов избиркома к голосованию
Под Волгоградом браконьеров поймали с сотней килограммов живых раков
Половодье 2020 заканчивается: на Волжской ГЭС уменьшают сбросы
В июне в Волгограде в пять раз увеличилось число приезжих
С 10 июня в Волгограде заработают еще две маршрутки
В Волгограде тяжелого пациента с коронавирусом вытянули с того света антиковидной плазмой
Коронавирус в Волгоградской области: когда откроют дежурные группы в детсадах
Подготовка к параду: в Волгограде начались тренировки военной техники
Волгоградский облсуд возглавил Алексей Глухов
В центре Волгограда заменяют ливневый коллектор
В Михайловке умерла еще одна женщина с коронавирусом
Под Волгоградом подросток на мотоцикле врезался в грузовик
Коронавирус в Волгограде: плюс 92 заболевших и 24-я смерть
В Волгограде «Приора» вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов
Волгоградский хакер два года воровал товар и деньги на фирме
Коронавирус подтвердили у четырех сотрудников волгоградского медуниверситета