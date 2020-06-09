Один погиб, двое в больнице: волгоградец расстрелял трех рыбаков

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:56:41+03:00

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Инцидент произошел накануне, 8 июня, на берегу реки Дон в Калачевском районе: 41-летний волгоградец расстрелял трех рыбаков из ружья. В итоге один мужчина скончался на месте, а двоих успели госпитализировать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за «покушение на убийство более двух лиц». Как оказалось, рецидивист уже сидел за подобные преступления. Сейчас он дает показания следователям.

Известно, что подозреваемый приехал к реке пьяным и вступил в конфликт с рыбаками. Двое оказались москвичами, а один из Светлоярского района.

- После словесной перепалки злоумышленник уехал, но вскоре вернулся с пятизарядным охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Погиб житель Волгоградской области.

- Фигурант преступления задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU