Днем жара, а по ночам прохлада: какая погода будет в Волгограде в середине сентября

В Волгограде пока сохраняется теплая погода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На дворе давно осень, а в Волгограде после холодов вновь воцарилась тепло. Поэтому у горожан возникает вопрос, какая погода будет в Волгограде в середине сентября 2021 года. Метеорологи Волгоградского ЦГМС успокаивают, в наших краях сентябрь – это еще лето, в любом случае в начале рабочей недели с 13 по 15 сентября синоптики прогнозируют летнее тепло. Хотя по ночам и будет прохладно, а местами в области похолодает до +6 градусов, днем в Волгограде воздух будет прогреваться до 26 - 28 градусов. К тому же в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, хотя небо временами и будут затягивать тучи.

В Волгограде в ночь на понедельник, 13 сентября 2021 года, температура воздуха опустится до 13-15 градусов, днем будет до 25 градусов тепла. Во вторник, 14 сентября, ночью будет чуть теплее, а днем воздух прогреется до 26-28 градусов. И в среду будет также тепло: ночью плюс 15-17 градусов, днем – от 25 до 27 градусов. При этом погода будет довольно ветреной.

Тем временем в Волгоградской области разброс температур будет больше. По ночам с 13 по 15 сентября в регионе будет царить прохлада – от 11 до 18 градусов выше нуля, однако на севере температура будет опускаться до 6-8 градусов. Днем же тоже будет тепло – от 20 до 28 градусов. Так что волгоградцы продолжат наслаждаться летней погодой, хотя по вечерам и ранним утром куртки будут уже кстати. Придется утеплиться и тем, кто собирается посмотреть салют на день города.