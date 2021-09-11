Тренер волгоградского «Ротора» назвал поражение «Аркону» обидным

Сегодня, 11 сентября, в городе-герое на «Волгоград Арене» в рамках 10-го тура первенства ФНЛ России встретились команды «Ротора» и «Акрон» (Тольятти). Сине-голубые проиграли гостям со счетом 1:2. После матча состоялась пресс-конференция, где тренер волгоградских футболистов Дмитрий Хохлов назвал поражение обидным.

- Безумно обидное поражение. Считаю, что полностью переиграли соперника, но позволили создать голевые моменты и получили два гола. Подвела нас реализация. Не забивая голы очень тяжело выигрывать, поэтому в плане реализации нужно еще работать и работать. По игре не могу сказать, что расстроил содержанием. То, что планировали, выполнили, - считает Дмитрий Хохлов.

Болельщики отметили, что в начале игры сине-голубые показали довольно сильную игру. Не получилось пробить оборону соперника.

- Даже проигрывая никто не бросил играть, - подчеркнул тренер.