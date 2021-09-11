Пять простых выводов по матчу Ротор – Акрон

"Ротор" не может победить на "Волгоград Арене" уже в шестой игре Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 10-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» встречался с тольяттинским «Акроном». Болельщики обеих команд пока не могут быть довольны их выступлением. Волгоградцы располагаются в середине турнирной таблицы, а коллектив из автограда и вовсе шел в зоне вылета. Встреча «Ротора» и «Акрона» завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

НА ТРИБУНАХ БЫЛО МЕНЬШЕ 3000 ЗРИТЕЛЕЙ

У «Ротора» завершилось турне из трех гостевых матчей на выезде, еще в этой серии была игра на выезде в рамках Кубка России. Но до этого сине-голубые на старте ФНЛ часто играли на своем поле, а именно 5 раз. И только две встречи на «Волгоград Арене» прошли со зрителями, в двух первых турах. Затем из-за ужесточения антикоронавирусных мер матчи на домашней арене подопечных Дмитрия Хохлова проводились либо при пустых трибунах, либо при небольшом числе активных болельщиков на фан-секторе. На игру с «Акроном» волгоградский клуб получил разрешение от местного Роспотребнадзора пустить на «Волгоград Арену» 3000 зрителей, но только с QR-кодами. Правда, на трибунах людей было меньше допустимой квоты. Информация о продаже билетов появилась только в пятницу. Видимо, у волгоградцев были уже другие планы на субботу. Поход на стадион выбрали всего около тысячи горожан.

У МУЛЛИНА СБИЛСЯ ПРИЦЕЛ

Собравшуюся публику команды не радовали атакующим футболом. Первый тайм матча проходил в неспешном темпе с минимум опасных моментов. Конечно, местные болельщики ждали атакующей игры от сине-голубых, которые что-то интересное выдавали отрезками. Дважды в качестве автора гола мог стать Муллин. В середине тайма Камиль ворвался в штрафную с левого фланга, оказался на рандеву с голкипером Волковым, но переиграть стража ворот соперников не сумел. Мяч отлетел к Школику, который с линии штрафной пустил мяч мимо цели. На 35-й минуте «Ротор» провел атаку правым флангом, дебютировавший за «Ротор» Бавин в штрафной в касание перевел игровой снаряд на Муллина, но Камиль с четырех метров умудрился попасть мячом в голкипера, а не в ворота. Форварду «Ротора» явно не везло, а ведь неделей ранее он отметился дублем в ворота «Оренбурга».

УДАРНАЯ 3-МИНУТКА ОТ «АКРОНА»

Под занавес первого тайма «Ротор» буквально перестал играть, и с чем это было связано? Большой вопрос для Дмитрия Хохлова и его подопечных. Они умудрились пропустить 2 мяча в промежутке с 42-й по 45-ю минуту. Сначала полузащитник гостей Савичев решился на удар издали, мяч около своих ворот неуверенно отбил Бериашвили, который буквально выложил игровой снаряд на ногу нападающему «Акрону» Базелюку. Константин с близкого расстояния расстрелял владения Обухова. «Ротор» пропустил уже шестой гол в сезоне, и все они были забиты в первых таймах. Тольяттинская команда не остановилась и до свистка на перерыв успела удвоить преимущество. Ефремов с правого фланга сделал прострел в штрафную волгоградцев, где все защитники лишь глазели на мяч и на Марухина, который выскочил из-за спины Первушина и в касание мощно пустил игровой снаряд в цель. 0:2 – итог стартовых 45 минут.

«РОТОР» ДОМА НЕ ПОБЕЖДАЕТ

Волгоградская команда провела уже шестой матч на «Волгоград Арене» в текущем сезоне. И пока у сине-голубых ни одной победы на своем стадионе. До этого было 5 ничейных результатов подряд, теперь пришло поражение от «Акрона» со счетом 1:2. Кстати, тольяттинцы прервали серию из семи матчей без побед. Во втором тайме единственный мяч в ворота гостей забил Кавтарадзе, удачно сыгравший на добивании после удара Серченкова. Для Беки это первый гол в футболе «Ротора». На протяжении второй половины встречи у сине-голубых было огромное территориальное преимущество, так как тольяттинцы обороняли победный счет. Несмотря на многочисленные атаки хозяев, спастись они не смогли. Хотя моменты для этого были.

ОСТАВИЛИ ВОЛГОГРАД БЕЗ ПОДАРКА

11 и 12 сентября Волгоград отмечает День города. И «Ротор» оставил волгоградцев без подарка на праздник. Вообще сине-голубые в День города играют неуспешно. 2 года назад сине-голубые на своем стадионе проиграли со счетом 0:2 московскому «Торпедо». Еще годом ранее сине-голубые накануне праздника на выезде сыграли вничью с «Химками» - 1:1. На 428-летие, в 2017 году, «Ротор» снова проиграл, но не дома, а в Воронеже местному «Факелу» со счетом 0:2. В прошлом году, когда волгоградская команда выступала в премьер-лиге, на День города ее матч не выпал.

В 11-м туре первенства ФНЛ «Ротор» 15 сентября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Акрон» в домашней игре в этот же день встретится с «КАМАЗом».