Программа празднования Дня города в Волгограде на 11 сентября 2021: куда сходить

Волгоградцы отметят День города 11 и 12 сентября. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

432-й день рождения Волгограда горожане отпразднуют 11 и 12 сентября. Программа мероприятий скромная – из-за коронавируса пришлось отказаться от массы привычных развлечений. Но будет много интересного. Как «КП-Волгоград» сообщала ранее, в субботу с 11.00 до 18.00 – в пойме Царицы в шатрах у входа в музей «Россия - моя история» состоится винный фестиваль. Там же, у музея, только до 22.00 организуют ярмарки.

С 12.00 до 18.00 на набережной пройдет парусная регата «Кубок Сталинграда». А с 14.00 до 19.00 волгоградцы смогут посетить выставку макетов «Траектория развития города» (на верхней террасе Центральной набережной). С 12.00 до 19.00 в Комсомольском саду гостей ожидают фотосушка и фотовыставка.