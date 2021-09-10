Роспотребнадзор разрешил «Ротору» пустить на стадион 3000 зрителей

На трибунах становится громче. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Локдаун на «Волгоград Арене» окончен: футбольные матчи больше не будут проходить при пустых трибунах. Еще в пятницу днем «Ротор» обрадовал своих болельщиков новостью, что на субботний матч с «Акроном» пустят 500 человек. К вечеру пятницы пришла еще более радостная новость – число зрителей увеличили до трех тысяч.

- Федеральное управление Роспотребнадзора согласовало посещаемость матча «Ротор» — «Акрон» в количестве 3000 человек с соблюдением всех необходимых санитарных норм, - сообщила 10 сентября пресс-служба клуба.

При этом «Волгоград Арена» должна стать зоной, свободной от COVID-19: все зрители должны иметь QR-код, свидетельствующий о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании или наличии прививки от коронавируса. Возможно, это побудит еще непривитых болельщиков отправиться на вакцинацию.

«Ротор» напоминает, что пускать зрителей на матч будут через 2 и 5 гейты. Там у всех проверят наличие QR-кода и сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни. Обязательно иметь и паспорт. Дети до 18 лет могут прийти на игру по билету при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении, им справки и QR-коды не нужны.

Билеты можно купить на сайте клуба rotor-vlg.com или на vlg.kassir.ru.