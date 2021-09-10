Домашний матч «Ротора» с «Акроном» смогут посетить болельщики с QR-кодами

"Волгоград Арена" стала зоной свободной от COVID-19. Фото: СК "Ротор".

Завтра, 11 сентября, «Ротор» в матче 10-го тура первенства ФНЛ примет «Акрон». Накануне встречи волгоградский клуб открыл продажу билетов. Игры на «Волгоград Арене» смогут посетить только 500 болельщиков. При этом на стадион будут допущены только те зрители, у которых есть QR-коды. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе «Ротора». При этом волгоградский клуб надеется получить разрешение от Роспотребнадзора об увеличении числа болельщиков, которые смогут посетить матч.

- В день матча обязательно иметь при себе паспорт и один из документов: сертификат о вакцинации от коронавируса, в котором указана дата вакцинации, тип и номер прививки и QR-код для проверки или справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев с QR-кодом для проверки. Для несовершеннолетних вход по билету при предъявлении удостоверения личности - паспорта или свидетельства о рождении, - отметили в пресс-службе клуба.

Стоимость билетов на матч составляет 400-500 рублей. Проход для болельщиков будет осуществляться через гейт №2, который находится со стороны проспекта имени Ленина. Матч между «Ротором» и тольяттинским «Акроном» на «Волгоград Арене» пройдет 11 сентября в 16.00. Встреча является свободной от ковида зоной, что отмечается на сайте билетного оператора.

Напомним, в конце июля в постановление №179 губернатора Волгоградской области были внесены изменения по допуску болельщиков на спортивные мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе. Такие стадионы должны получить статус «зона свободная от COVID-19», получить паспорт иммунизации. Только тогда арены смогут допускать зрителей с QR-кодами о прохождении вакцинации от коронавируса, подтверждением перенесенной в течение полугода болезни или свежим отрицательным ПЦР-тестом.