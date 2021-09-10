Отключат электричество в субботу в двух районах Волгограда

Энергетики будут работать и в субботу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даже в праздничную субботу, 11 сентября 2021 года, когда Волгоград будет отмечать День города, энергетики не сделают перерыв в плановых ремонтах. Поэтому часть жителей на севере и на юге Волгограда останутся без электричества на весь световой день. Как рассказали «КП-Волгоград» в электросетевой компании «Россети Юг», в графике на отключения света на 11 сентября значатся дома на семи улицах Тракторозаводского и Кировского районов.

На Тракторном 11 сентября 2021 обесточат три многоэтажки на Спартановке. Под отключение с 9 до 17 часов попадут жители домов на улице Богомольца, №1 и 5, а также дома №13 на улице Николая Отрады. И в Кировском районе Волгограда локальный блэкаут в выходной затронет частный сектор. Отключат электричество также с 9 утра до 17 часов по следующим адресам: улица Быстрова, дома №167-187, улица Денисенко, №171-201 и 160-188, улица Турбинная, дома 3№165-181 и 166а-180, улица Стрельца, №178-204 и 129-147, улица Пожарского, дома №231 и 232.