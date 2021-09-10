Низкие сбросы на ГЭС не остановят навигацию в Волгограде

Кораблики продолжат ходить на Сарпинский. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Осенью 2021 года из-за сухого и жаркого лета приток воды к Волжско-Камскому каскаду ожидается близким к историческому минимуму. В итоге сбросы на Волжской ГЭС будут минимальными, Волга сильно обмелеет. Но навигации в Волгограде это помешать не должно, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Теплоходы на речных маршрутах сейчас работают по обычному расписанию.

- Навигация на остров Сарпинский осуществляется в штатном режиме в условиях минимальных сбросов воды через Волжскую ГЭС, - подчеркивают в администрации Волгограда.

Начиная с 11 сентября 2021 года сбросы воды на Волжской ГЭС снизятся до 4700±100 кубометров в секунду. На сегодня среднесуточный расход воды составляет 5110 м3/сек. За снижением уровня воды в Волге будут следить портовые службы. По прогнозам Росводсесурсов, он может упасть на метр и больше.

- Регулярно проводятся промеры глубин на установленных маршрутах движения теплоходов, ведется постоянный мониторинг потока воды, поступающего в акваторию Волгограда, - добавляют в мэрии.