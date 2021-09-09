12 сентября на юге Волгограда устроят концерт на крыше и салют

На юге Волгограда устроят фейерверк. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Главные события праздника в честь Дня города 2021 в Волгограде пройдут 11 и 12 сентября на Центральной набережной. Отдельную программу праздничных мероприятий с концертом на крыше и салютом подготовили и в самом отдаленном и большом в городе Красноармейском районе, где 12 сентября отметят и 77-летие района. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, сцену для концерта оборудовали на крыше дома №1а на бульваре Энгельса, а в парке рядом установят большой светодиодный экран, на котором будет идти трансляция.

Для жителей Красноармейского района Волгограда в День города и День района 12 сентября 2021 с 18 до 22 часов прозвучит «Музыка крыш». В программе концерта зарубежные и отечественные хиты, джаз и популярные каверы в исполнении групп «Терра», «Бумеранг», «Евротур» и «Волгоградцы». Для тех, кто решит провести это время в лдругом месте, запись концерта будут транслировать в социальные сети. А в финале вечера небо украсит праздничный фейерверк, начнется салют в Красноармейском в 22.00.

В центре Волгограда праздник в День города 2021 будет идти два дня. В программе салют, концерт, ярмарки, автопробег и парусная регата (подробности).