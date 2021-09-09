Новый состав Общественной палаты Волгоградской области проводит первое заседание

Сегодня, 9 сентября, состоится первое заседание нового состава Общественной палаты Волгоградской области. Напомним, формирование седьмого по счету состава началось в начале июня. В него вошли 30 жителей региона. Первую десятку утвердил губернатор Андрей Бочаров. В нее вошли как уже действующие члены ОП, так и новые. Вторую десятку выбрали депутаты облдумы, а третью - 20 утвержденных ранее кандидатур. Таким образом полный состав готов к работе.

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

Алферов Лев - председатель комиссии по жилищно-коммунальному, строительному комплексу и дорожному хозяйству Общественной палаты Волгоградской области;

Гензе Татьяна - председатель Общественной палаты Волгоградской области;

Казаченок Светлана - председатель комиссии по вопросам обеспечения законности и защиты прав граждан, общественному контролю, взаимодействию с ОНК Общественной палаты Волгоградской области;

Костров Сергей - генеральный директор открытого акционерного общества «Волжский абразивный завод»;

Струк Владимир - председатель комиссии по территориальному развитию, местному самоуправлению, АПК, охране окружающей среды, экологии и природопользованию Общественной палаты Волгоградской области;

Генералова Галина - директор Волгоградского медицинского колледжа;

Коротков Александр - ректор ВГСПУ;

Озерина Варвара - директор музея ИЗО имени И.И. Машкова;

Шарипова Ирина - руководитель регионального исполкома ОНФ в Волгоградской области;

Иванов Виктор председатель Олимпийского совета Волгоградской области.

ВТОРАЯ ДЕСЯТКА

Джалилов Абдулвагаб - председатель общественной организации Национально-культурная автономия народов Дагестана г. Волгограда «Дагестан»;

Лукаш Антон - заместитель директора ООО «Волгоградский центр судебных экспертиз», член исполкома Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы»;

Назаров Сергей - заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГБУ «Центр патриотической и поисковой работы», заслуженный юрист России, генерал-майор милиции в отставке;

Переходов Павел - начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности Волгоградского государственного университета;

Рогачев Сергей - гендиректор АО «Себряковцемент», заслуженный строитель России;

Скачков Серегй - председатель общественного совета при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области;

Слущев Юрий - войсковой старшина, член станичного казачьего общества «Зацарицынская станица» окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» Всевеликого войска Донского;

Феодор (Николай Казанов) - управляющий Волгоградской епархией, глава Волгоградской митрополии, митрополит Волгоградский и Камышинский;

Черепахин Вячеслав - президент медиагруппы «Премия», эксперт Фонда независимого радиовещания, член регионального отделения «Деловая Россия»,

Яковенко Наталья - директор МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей».

ТРЕТЬЯ ДЕСЯТКА

- Вязьмин Александр - заместитель генерального директора по градостроительству ЗАО "Волгоградгражданпроект»;

- Гончарова Наталья - президент Нотариальной палаты Волгоградской области;

- Жилина Софья - руководитель Ассоциации участников общественного питания «Профессионалы социального питания и оздоровления населения»;

- Жуков Сергей - главный редактор Информационного агентства «ВолгаПромЭксперт»;

- Каминская Надежда - директор государственного автономного учреждения «Волгоградский учебно-курсовой комбинат»;

- Кузнецов Владимир - член общественного совета комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области;

- Никитина Елена - директор частного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа «Ор Авнер»;

- Удахин Андрей - председатель Волгоградской региональной общественной организации «Опора России»;

- Харьков Андрей - директор государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский областной геронтологический центр»;

- Юрченко Валерий - директор филиала федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Волгоградской области».