Губернатор Волгоградской области утвердил членов Общественной палаты

Фото: областная администрация.

23 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил десять членов Общественной палаты. В первую десятку нового состава вошли как уже действующие члены ОП, так и новые. Руководителем осталась председатель Волгоградского областного Совета профессиональных союзов Татьяна Гензе, также в списке Почётный строитель РФ Лев Алфёров, заслуженный юрист РФ Светлана Казачёнок, гендиректор Волжского абразивного завода Сергей Костров и гендиректор «Птицефабрика «Волжская» Владимир Струк.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, впервые в состав палаты вошли ректор ВГСПУ Александр Коротков, директор музея имени Машкова Варвара Озерина, директор ВМК Галина Генералова, руководитель регионального исполкома ОНФ Ирина Шарипова, председатель Олимпийского совета Виктор Иванов.

Напомним, в сентябре состоится первое заседание Общественной палаты нового созыва. До этого губернатор и облдума должны утвердить первую и вторую десятки, а уже сформированный состав выберет оставшиеся десять кандидатур.