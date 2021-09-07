В Урюпинске 24-летний парень ответит за гибель школьницы, которая утонула в Хопре

В апреле 2021 года в Урюпинске при странных обстоятельствах пропала 17-летняя Алина. Вскоре в ее гибели обвинили 24-летнего ухажера. В отношении парня завели дело по двум статьям – «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека» и «ложный донос». Следователи Урюпинского района собрали достаточно доказательств вины молодого человека, материалы направят в прокуратуру.

Напомним, сразу после исчезновения школьницы заподозрили ее знакомого, но тот отрицал причастность к пропаже девушки. Даже заявил, что та угнала машину. Через некоторое время «ВАЗ» нашли на дне реки Хопер, но несовершеннолетней в салоне не оказалось. Следователи допросили парня и тот раскололся. Как оказалось, молодые выпивали, а когда стемнело припарковались у берега. Легковушка скатилась в воду.

- Рано утром, не справившись с управлением, он совершил съезд в реку Хопер. Покинуть транспортное средство, стремительно погружающееся на дно, удалось только водителю. Девушка утонула. С места происшествия мужчина скрылся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Прокуратура проверит собранные материалы. После этого дело передадут в суд.