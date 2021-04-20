Припарковались у реки и уснули: под Волгоградом 17-летняя девушка погибла в утонувшей машине

17-летняя девушка не смогла выбраться из тонущей машины. Фото: соцсети.

17 апреля жительница Урюпинска – 17-летняя Алина – ушла из дома, а спустя трое суток ее тело нашли в реке Хопер в утопленной «четырнадцатой». Водитель легковушки выжил. Волгоградские следователи разбираются в загадочных обстоятельствах исчезновения молодой девушки и причинах ее гибели.

«УЕХАЛА ПОКАТАТЬСЯ И ПРОПАЛА»

«Пропала девушка, 17 лет. Ушла из дома и не вернулась. Вторые сутки её ищут родные и друзья, на связь не выходит. Была одета в серые джинсы и куртку», - этот пост в соцестях накануне опубликовала лучшая подруга Алины.

- Мы с ней последний раз разговаривали вечером 17 апреля. Все было нормально, у нее было хорошее настроение, - рассказала «КП-Волгоград» Анастасия. – А утром я узнала, что Алина не пришла домой.

Родственники сразу забили тревогу, обратились в правоохранительные органы и сами искали девушку. Она не собиралась в дальнюю поездку, да и о проблемах ничего не рассказывала. Родным и друзьям удалось выяснить, что в тот вечер Алина уехала покататься со своим 24-летним приятелем. Знакомы они были недолго, по информации близких – не встречались.

- Сегодня стало известно, что в реке Хопер нашли машину этого парня – «четырнадцатую». Мы приехали на место, а маму Алины допрашивают. Знаю, что молодой человек сам рассказал о том, где его машина и что внутри находится моя подруга, - говорит собеседница.

ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудники волгоградского следкома опросили единственного свидетеля трагедии – 24-летнего владельца машины.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

- По предварительным данным, поздно вечером 17 апреля 2021 года разыскиваемая отдыхала в компании 24-летнего приятеля. Со слов парня они вдвоём распивали спиртные напитки, при этом передвигались на принадлежащем ему автомобиле «ВАЗ». Рано утром 18 апреля текущего года молодые люди припарковали транспортное средство на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Молодой человек испугался ответственности и поначалу отрицал свою причастность к исчезновению Алины. Он даже наврал, что девушка угнала его машину и уехала, чтобы запутать следы. Но опытные следователи сумели разговорить парня. В итоге он указал, где находится автомобиль.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С привлечением водолазов организованы поисковые мероприятия, направленные на установления места нахождения девушки и транспортного средства, - добавили в следкоме.

По последней информации, автомобиль нашли, его извлекают из воды.