На крыше многоэтажки нашли мертвым волгоградца, пропавшего в середине августа

Фото: Лиза Алерт.

С середины августа в Волгограде начались поиски 32-летнего Александра, который ушел из дома и пропал. Как стало известно «КП-Волгоград», мужчину нашли мертвым. Его ело обнаружили в начале сентября на крыше многоэтажного дома по улице Генерала Штеменко в Краснооктябрьском районе. Телесных повреждений на нем не было. Точные причины смерти установят судмеэксперты.

Погибший проживал в одной квартире с приятелем. Он страдал наркотической зависимостью. В день исчезновения мужчина ушел, чтобы употребить опасные для жизни вещества. Скорее всего, ему стало плохо, а на помощь он позвать никого не смог. Рядом нашли айфон, ключи от дома и предметы для употребления наркотиков.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области подтвердили факт гибели волгоградца. По данному факту организована проверка.