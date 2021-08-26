В Волгограде три недели ищут 32-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В последнее время все чаще сообщается о пропаже волгоградцев в возрасте от 30 до 40 лет. За неделю поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал в соцсетях три ориентировки. В числе исчезнувших – 32-летний Александр Лисин. Мужчину последний раз видели 7 августа, то есть практически три недели назад. За все это время близким не удалось связаться с Александром, его судьба остается неизвестной.

Как рассказали «КП-Волгоград» волонтеры, рост мужчины примерно 160 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

Сообщить любую информацию о пропавшем волгоградце можно по телефонам: 112 (экстренные службы), 8-800-700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт»).