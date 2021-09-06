Волгоградские волонтеры просят президента проконтролировать расследование о массовом захоронении животных

Фото: волонтеры.

В конце августа волгоградские волонтеры нашли неподалеку от территории МБУ «Северное» восемь могил с десятками умерших собак. У всех животных были бирки горотлова. Зоозащитники создали петицию, через которую обратились к президенту РФ и попросили разобраться в ситуации.

«Жители Волгограда обращаются к Вам, как последнему возможному шансу разобраться в моральных преступлениях, которые происходят в отношении собак, людей и окружающей среды в нашем славном городе. Обнаружены восемь гигантских могильников для собак, среди них большинство полностью заполненные бедными животными, включая новорождённых щенков», - пишут волонтеры.

Зоозащитники, которые фиксировали все на видеокамеры, а также лично собирали вещественные доказательства, готовы помогать в расследовании. Также волгоградцы хотят обсудить проблему бездомных животных с губернатором.

Отметим, что петицию подписали известные актеры - Татьяна Лютаева, Андрей Мерзликин, Виктор Добронравов, Елена Валюшкина, Леонид Ярмольник, Семен Слепаков и другие.