В Каспийском море нашли волгоградский катер с семью пассажирами

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

В Каспийском море завершились поиски катера «Корвет-750А», пассажиры которого утром 3 сентября перестали выходить на связь. Судно отправилось в конце августа из Волгограда в Махачкалу. На борту было 7 человек. Путешественников нашли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области. Катер обнаружили в районе острова Тюлений в Дагестане. С находившимися на судне волгоградцами все в порядке.

В медицинской помощи не нуждаются, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области.

Напомним, накануне стало известно о начавшихся поисках катера «Корвет-750А» в Каспийском море. Его пассажиры перестали выходить на связь с родственниками утром 3 сентября. С тех пор о группе путешественников ничего не было известно. Регистрацию как туристическая группа пассажиры в МЧС России не регистрировали.