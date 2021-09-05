На борту 7 человек: катер из Волгограда пропал в Каспийском море

В Каспийском море пропал катер «Корвет-750-А», который отправился по маршруту Волгоград – Махачкала. На борту плавсредства 7 человек, их родственники не могут с ними выйти на связь с 3 сентября. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области. При этом отправившиеся из Волгограда путешественники не регистрировались в спасательном ведомстве как туристическая группа.

- По информации от сотрудников пограничного управления 31.08.2021 катер находился на 137 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, - отметили в ГУ МЧС по Астраханской области.

Уже двое суток местонахождение катера и его пассажиров неизвестно. Информация об этом передали в «Администрацию морских портов Каспийского моря» для организации и координации поисков.