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Спорт5 сентября 2021 20:38

«Надеюсь, лучшее еще впереди»: тренер волгоградского «Ротора» рассказал об уверенной победе над «Оренбургом»

По мнению Дмитрия Хохлова, его подопечные провели лучший матч в сезоне
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Если дома "Ротор" пока не впечатляет, то в гостевых матчах в ФНЛ добыта уже вторая победа

Если дома "Ротор" пока не впечатляет, то в гостевых матчах в ФНЛ добыта уже вторая победа

Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Ротор» прервал серию из трех безвыигрышных матчей в Футбольной национальной лиге. Волгоградская команда в 9-м туре первенства на выезде добилась уверенной победой над «Оренбургом» со счетом 3:0. Действиями своих подопечных остался доволен главный тренер сине-голубых Дмитрий Хохлов. На послематчевой пресс-конференции он отметил, что это была лучшая игра команды в текущем сезоне.

- Впечатления сегодня самые положительные. Очень доволен и содержанием игры, и счетом. Хочу поблагодарить команду и болельщиков, которые приехали нас поддержать. Все – молодцы. Надеюсь, что лучшее еще впереди. Но это действительно лучшая по содержанию игра из тех, что мы провели, - подчеркнул Дмитрий Хохлов.

Победа над одним из лидеров ФНЛ должна придать уверенности сине-голубым. Еще главный тренер «Ротора» рассказал, что удалось исправить его футболистам, что положительно отразилось на их игре.

- Не было нервозности на поле, о чем давно просили. Ребята умеют играть в футбол, когда правильно все делают. Победа победе рознь, иногда она бывает вымученная, а сегодня, повторюсь, мне понравилась. Тем более с «Оренбургом» - это непростая команда. Надеюсь, дальше все у нас будет хорошо, - резюмировал Дмитрий Хохлов.