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Спорт5 сентября 2021 18:53

Невероятно: «Ротор» на выезде разгромил одного из лидеров ФНЛ

Волгоградская команда забила три безответных мяча в ворота «Оренбурга»
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: ФК "Оренбург"

Фото: ФК "Оренбург"

«Ротор» в матче 9-го тура первенства ФНЛ добился уверенной победы над «Оренбургом». В гостевой встрече волгоградская команда оказалась сильнее со счетом 3:0. Первый мяч в игре забил Андрея Чуканов с пенальти, перед самым перерывом удвоил преимущество подопечных Дмитрия Хохлова Камиль Муллин. А во второй тайме форвард сине-голубых оформил дубль, установив окончательный счет матча.

Перед 9-м туром «Оренбург» занимал в Футбольной национальной лиге 2-е место, а «Ротор» - 13-е. Благодаря второй победе в сезоне волгоградцы поднялись на 11-ю строчку.

У сине-голубых с учетом Кубка страны завершилось турне из четырех подряд гостевых матчей. В 10-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» 11 сентября примет тольяттинский «Акрон». Волгоградский клуб пока не определил, во сколько начнется эта игра. И пока нет информации, будут ли на нее допущены зрители.