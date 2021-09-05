Вот и заморозки: какая погода будет в Волгограде и области 6 сентября

Местами будет небольшой мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области продолжает усиливаться холодная погода. В ближайшие сутки и вовсе будут заморозки с отрицательной температурой воздуха, о чем уже предупреждал региональный Главк МЧС. Так что начало новой недели будет очень освежающим. В Волгограде и области 6 сентября осадки не ожидаются, они могут пойти вечером в воскресенье. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в понедельник ночью и утром местами ляжет туман. Северный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 11-14 метров в секунду.

По области температура воздуха в ночные чесы будет +5...+10°, местами опасное явление – заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-1º. Завтра днем +15...+20°. В Волгограде в ночь с воскресенья на понедельник +7...+9°, днем +17...+19°.